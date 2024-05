BAHIA

Dois membros de quadrilha morrem após operação em Itabuna; outros dois foram presos

Dois integrantes de uma quadrilha morreram após confrontos com policiais militares do 15° Batalhão durante a Operação Garra de Arquimedes, na cidade de Itabuna, na noite de quinta-feira (2). Outros dois membros do grupo foram presos pelos policiais. Com eles, foram encontrados duas armas de fogo, uma pistola falsa, um veículo, cartões de crédito e aparelhos celulares.