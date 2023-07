Dois morrem em tiroteio entre policiais e traficantes em Fazenda Grande 4

Dois homens foram mortos durante uma troca de tiros envolvendo policiais militares do 22º Batalhão da PM, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central e suspeitos de liderarem o tráfico de drogas no bairro Fazenda Grande 4, em Salvador, na noite desta sexta-feira (30).



O comércio local chegou a fechar as portas no bairro, e o trânsito de ônibus e carros foi temporariamente modificado por causa da intensa troca de tiros.