Dois motociclistas morrem após colisão frontal na BR-101

Dois motociclistas morreram, na madrugada de domingo (25), após uma colisão frontal no Km 612 da BR-101, em trecho de Mascote, no sul da Bahia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma Honda CG 150 Titan e uma Honda CG 125 Fan, ocasionando o óbito dos condutores das motocicletas. O passageiro da Honda CG Titan teve lesões leves.



Ainda de acordo com a PRF, a causa presumível do acidente foi velocidade incompatível com a via.