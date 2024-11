GASTRONOMIA

Dois restaurantes de Salvador estão entre os 100 melhores da América Latina

Santiago e Buenos Aires são as cidaeds que aparecem com melhor desempenho

Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 15:29

Restaurante Manga marcou presença em almoço no Itamaraty Crédito: Reprodução/Instagram

A premiação 50 Best Restaurants da América Latina acontece em 26 de novembro, no Rio de Janeiro, mas em uma prévia já foi divulgada a lista que traz os estabelecimentos entre os 100° e 51° lugar. Neste ranking estendido, aparecem oito restaurantes brasileiros, sendo dois de Salvador - o Origem e o Manga.

Quando o resultado final for revelado, com os cinquenta melhores, ainda é possível que outros restaurantes do país, e do estado, estejam incluídos.

A primeira parte desse top 100 traz restaurantes de 23 cidades. Santiago e Buenos Aires são as cidaeds que aparecem com melhor desempenho, com sete e quatro restaurantes cada.

Veja os brasileiros que já apareceram:

60. Manu, em Curitiba

67. D.O.M, em São Paulo

68. Origem, em Salvador



77. Cipriani, no Rio de Janeiro

85. Notiê, em São Paulo

87. Mocotó, em São Paulo

90. Manga, em Salvador

91. Oro, no Rio de Janeiro

O Origem e o Manga estão tendo destaque na imprensa especializada. Os chefs dos dois restaurantes apareceram no The Best Chef Awards 2024, que lista os melhores cozinheiros do mundo. As duplas Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, por trás do Origem, e Dante e Kafe Bassi, do Manga, foram reconhecidas. Os chefs conquistaram, respectivamente, o prêmio de "duas facas" - dá o status de world-class [nível mundial, em tradução livre] - e "uma faca" - para profissionais de “excelentes habilidades".

O restaurante Origem é conhecido por trazer diferentes experiências gastronômicas. Os pratos são assinados pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, e o menu degustação custa R$ 340 por pessoa. No cardápio há opções como pão de dendê, kefir com mel e ouriço acevichado.

Idealizado pelo casal de cozinheiros Dante e Katrin, o restaurante Manga habita em um casarão renovado no bairro do Rio Vermelho. Alguns dos pratos do menu são Cavala na brasa, Fumeiro de costela Duroc feito na casa e Pinha com iogurte.

Como funciona

O 50 Best trabalha com a firma de consultoria Deloitte, que ajuda a proteger a integridade e autenticidade do processo de votação e da lista de vencedores do Latin America's 50 Best Restaurants 2024.

A Latin America's 50 Best Restaurants Academy conta com 300 membros da região Os votos da Academy definem a lista da Latin America's 50 Best Restaurants. A Academy é dividida em cinco regiões: México, América Central, América do Sul (norte), América do Sul (sul) e Brasil.