POLÍCIA

Dois suspeitos de homicídio são presos em Feira de Santana

Um deles já responde por tráfico de drogas no Conjunto Penal de Feira de Santana

Um suspeito foi preso no bairro Asa Branca, mesmo local onde ocorreu o crime, e o outro teve o mandado cumprido no Conjunto Penal de Feira de Santana, onde já responde por tráfico de drogas.

A prisão foi efetuada com o apoio do Plantão do Serviço de Investigação em Local de Crime (SILC).