Dona do abrigo clandestinos para idosas recebe liberdade

Maria das Graças dos Santos Souza foi acusada de deixar idosas desidratadas e desnutridas

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 15:26

Lar de idosas foi fechado nesta terça (24) Crédito: Wendel de Novais / CORREIO

A dona do abrigo clandestino para idosas que foi descoberto no bairro da Liberdade, em Salvador, recebeu a liberdade provisória, em decisão da Justiça nesta quinta-feira (25). Maria das Graças dos Santos Souza foi presa em flagrante ontem, após suspeita de maus-tratos em seu estabelecimento.

A audiência de custódia foi realizada na manhã de hoje, e decidiu pela liberdade de Maria até segunda ordem. Ela é a gestora do “Lar de Idosas Filhas de Dulce”, e deixava as 16 moradoras do local desidratadas e desnutridas, segundo a investigação.

Com a descoberta, uma das pacientes foi encaminhada a uma unidade hospitalar, enquanto as outras irão para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) regulares. As que têm referência familiar retornarão às casas de seus parentes, que também serão ouvidos e podem ser responsabilizados por abandono de incapaz.

O estabelecimento de Maria não possuía documentação legal, e estava sediado em um imóvel da empresa Embasa.

De acordo com o Estatuto do Idoso, as idosas sofriam maus tratos, que poderiam ser comprovados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Para isso, seria necessário provar que houve intenção de maltratar as moradoras por parte de Maria das Graças.