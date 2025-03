URUGUAI

Dono de estofaria teve braços, perna e parte do couro cabeludo atingidos em incêndio, diz comerciante

Chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel na rua Luiz Régis Pacheco, no bairro Uruguai



Elaine Sanoli

Maysa Polcri

Publicado em 20 de março de 2025 às 21:49

Quatro carros do Corpo de Bombeiros foram direcionados ao local do incêndio Crédito: Marina Silva/CORREIO

Era por volta de 10h da manhã desta quinta-feira (20) quando moradores e comerciantes da rua Luiz Régis Pacheco, no bairro Uruguai, foram surpreendidos com as chamas em uma estofaria. O fogo se espalhou rapidamente pela natureza do material. O proprietário da loja estava no local e teve os braços, a perna e parte do couro cabeludo atingidos por queimaduras de segundo grau, de acordo com o dono da loja de peças para motos, próxima ao estabelecimento em que o acidente ocorreu. >

"A gente tentou abrir o portão, quebrar o cadeado, forçar a grade para saber se tinha alguém dentro, mas não conseguiu. Foi a hora em que o fogo se alastrou e a fumaça começou a ficar mais intensa. Era muita fumaça, muito fogo", relembra Vanderson Ferreira, dono da Cabeludos Motos.>

De acordo com Vanderson, além da parte comercial, o imóvel abriga residências, que chegaram a ser atingidas pelo fogo. "Ele falou comigo que estava na sala terminando o estofado de uma cliente, quando saiu dessa sala, viu muito fogo. Ele tentou apagar, só que as chamas se alastraram pela parte do fundo", relatou.>

"É complicado para a gente que mora ali passar por uma situação dessa de terror. Ele [o dono] falou comigo dentro da ambulância, quando perguntei se estava bem. Ele disse: 'Estou bem, mas preocupado com o pessoal das residências próximas, não estou preocupado com o material'', acrescentou.>

No momento do desespero, um caminhão-pipa que, por coincidência, passava pela rua foi o que conseguiu conter as chamas, até a chegada do Corpo de Bombeiros. A fumaça atingiu quem estava próximo ao local. Uma mulher grávida e uma idosa precisaram receber atendimento médico. O dono da loja e a gestante foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio e estão em estáveis. >

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o processo de rescaldo com quatro caminhões. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também esteve no local para realizar a vistoria da estrutura do prédio. De acordo com o órgão, aparentemente, não houve danos estruturais no imóvel, mas o responsável foi notificado para que um profissional habilitado realize uma avaliação da estrutura.>