Dormitório das baianas: porque Itapuã é o bairro onde as quituteiras mais residem

O bairro de Itapuã pode até ser conhecido pela pescaria, mas quem também domina o lugar são as baianas de acarajé. Segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam), a maioria das 3,5 mil quituteiras de Salvador residem lá, apelidando a localidade de Dormitório das Baianas. A maioria das baianas de Salvador atuam na praia. Segundo Rita Santos, presidente da Abam, é daí que vem a explicação para a incidência do grupo em Itapuã. “Aquela área de Itapuã sempre teve muitas baianas, principalmente das praias da li: Itapuã, Flamengo e Patamares”, aponta Rita.

A baiana Maria das Graças, mais conhecida como Gracinha, 76 anos, recorda de histórias contadas sobre vendedoras de acarajé no bairro na época da mãe de Cira do Acarajé. Lá, muitos tabuleiros passaram de geração em geração, mesmo sem haver parentesco.

Ainda segundo as baianas, em seu auge do acarajé, Itapuã recebia multidões de pessoas diariamente, atraídas pela proximidade com o mar, a música ao vivo e os petiscos de frutos do mar, além do acarajé.