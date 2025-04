CALOR EXTREMO

Duas cidades baianas batem 38°C e registram maior temperatura do país

Registro é das últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 7 de abril de 2025 às 07:46

Recorde é registrado em cidades baianas Crédito: Shutterstock

Duas cidades baianas registraram 38,2°C e tiveram a maior temperatura do Brasil nas últimas 24h. O recorde ocorreu em Barra e Ibotirama, ambas no Vale do São Francisco. Curaçá, que está localizada na mesma região, bateu 36.3°C e ocupa o décimo lugar no ranking nacional.>

Municípios do Piauí, Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte também estão entre os mais quentes do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As maiores temperaturas do país variam entre 36ºC e 38°C. >

Brumado e Euclides da Cunha, com 35.3°C, e Correntina, 35.1°C, também entram na lista. As cidades estão no Centro-Sul, Nordeste baiano e Extremo-Oeste baiano.>

Veja as temperaturas mais quentes do Brasil no domingo (6)

1º - BARRA (BA) - 38.2°C >

2º - IBOTIRAMA (BA) - 38.2°C>

3º - PAULISTANA (PI) - 37.2°C>

4º - IPANGUACU (RN) - 37.1°C>

5º - PICOS (PI) - 37.1°C>

6º - CANTO DO BURITI (PI) - 36.5°C>

7º - PIRANHAS (AL) - 36.5°C>

8º - PÃO DE AÇÚCAR (AL) - 36.4°C>

9º - ALTO PARNAÍBA (MA) - 36.3°C>