CHUVA FORTE

Duas cidades baianas estão entre as que mais choveu no Brasil; veja ranking

Há previsão de chuva e vento forte para o estado

Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 08:33

Itaberaba está entre as cinco cidades onde mais choveu no país Crédito: Reprodução / Prefeitura de Itaberaba

Dois municípios baianos estão entre os cinco onde mais choveu no Brasil. São eles: Senhor do Bonfim (com 116mm), em segundo lugar, e Itaberaba (83.8mm), em quarto. Ambos estão no centro-norte e em alerta laranja - significa perigo - para chuvas e ventos intensos, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A Prefeitura de Itaberaba realiza obras de manutenção e prevenção em pontos estratégicos, a exemplo da encosta da passarela recém-construída na saída para Iaçu, a ponte que liga os bairros Barro Vermelho e Brisas da Chapada e o canal da Av. Luís Viana Filho.

Na Bahia, as fortes chuvam atingem as regiões do Centro-Sul, Vale São-Franciscano, Sul, Centro-Norte, Extremo-Oeste, Nordeste e Região Metropolitana de Salvador (RMS). A previsão é que o tempo chuvoso termine na sexta-feira (17).

Cidades como Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Euclides da Cunha, Eunápolis, Ipirá, Irecê, Itacaré, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Morro do Chapéu, Porto Seguro e Teixeira de Freitas também estão entre as afetadas.

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 12 cidades baianas haviam decretado situação de emergência até às 5h de quarta. São elas: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe, Floresta Azul, Coaraci, Aurelino Leal, Firmino Alves, Rio Real, Itororó, Itambé, Itapebi, Ubatã. Cerca de 12 mil pessoas foram atingidas pelo temporal, com 3.631 desalojados, 517 desabrigados e dois feridos.

No país, os estados afetados são: Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso.

No ranking de chuva, Divinópolis (MG), com 119.4mm, lidera a lista, sendo seguido do Senhor do Bonfim (BA), Itapaci (GO), com 99.6mm, Itaberaba (BA) e Crateus (CE), com 67.2mm.

Confira o ranking de chuva

1. Divinópolis (MG)

2. Senhor do Bonfim

3. Itapaci (GO)

4. Itaberaba (BA)