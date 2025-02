TRAGÉDIA

Duas crianças são encontradas mortas por envenenamento em Valéria

Caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (6)

Wendel de Novais

Publicado em 6 de fevereiro de 2025 às 10:51

Duas crianças são encontradas mortas por envenenamento em Valéria Crédito: Reprodução/Google Street View

A madrugada desta quinta-feira (6) na região da Lagoa da Paixão, no bairro de Valéria, em Salvador, começou com uma tragédia. Isso porque duas crianças foram encontradas mortas em uma residência onde dois adultos apresentavam mal estar. De acordo com informações iniciais, a suspeita é de que a família tenha sido envenenada. Os adultos foram socorridos enquanto passavam mal, mas as crianças não resistiram e morreram antes do socorro. >

Segundo informações da Polícia Civil (PC), que investiga o caso através da 8ª Delegacia Territorial (DT), as crianças mortas tinham 4 e 7 anos. Já os pais, ainda de acordo com PC, apresentavam sinais de envenenamento. A unidade policial responsável pela ocorrência expediu as guias para remoção e perícia e vai realizar oitivas e diligências para esclarecer o caso. Os laudos periciais devem confirmar a causa das mortes.>

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. Segundo a corporação, agentes da 31ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso. No Rua Morada da Lagoa, onde as vítimas moram, constataram a morte dos menores e encaminharam os adultos para uma unidade médica.>