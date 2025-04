EDUCAÇÃO

Duas instituições baianas recebem nota máxima no Enade

Última edição, em 2023, avaliou mais de 9,8 mil cursos em todo o Brasil

Das 116 instituições de ensino superior avaliadas no estado, apenas 34 obtiveram desempenho entre 4 e 5 (os melhores) no Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição. O indicador é utilizado para avaliar a qualidade dos cursos e das instituições e tem relação direta com os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). >

O curso de Engenharia de Computação, do Senai, obteve nota máxima (5), sendo classificado como o 4º melhor curso do Brasil e o melhor das regiões Norte e Nordeste. Também foram destaques os cursos de Engenharia Química, Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação. Até esta publicação, a Ufba não havia detalhado quais cursos obtiveram nota máxima. >

Rafael Bezerra de Araújo, pró-reitor de Graduação do Senai, celebrou os resultados. "Reforça a importância de expandirmos a oferta de cursos de alta qualidade, alinhados às necessidades globais, e de retermos talentos no estado da Bahia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico local", disse. >

Enade

De acordo com os dados, entre os cursos analisados: 70 apresentaram desempenho acima do esperado; 196 ficaram dentro do esperado e 39 ficaram abaixo do esperado no Brasil. Em relação aos cursos de Medicina, apenas seis tiveram nota máxima no Enade. >