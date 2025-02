TRAGÉDIA

Duas pessoas e dois cachorros morrem em incêndio dentro de condomínio em Guarajuba

Caso foi registrado na madrugada deste sábado (22)

Wendel de Novais

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 10:14

Fogo em condomínio de Guarajuba Crédito: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma casa dentro de um condomínio e matou duas pessoas e dois cachorros na madrugada deste sábado (22) em Guarajuba, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso foi registrado na Avenida Guaricema, perto da Praia do Paraíso, em um residencial de luxo.>

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia (CBM), agentes debelaram o fogo e controlaram o incêndio, mas acabaram encontrando duas vítimas já mortas dentro do imóvel. Além das duas pessoas, corpos de dois cachorros também foram encontrados pelos agentes. >

“Guarnições do 10° Batalhão de Bombeiros Militar debelaram na madrugada deste sábado (22) um incêndio numa residência na localidade de Guarajuba, em Camaçari, interior da Bahia. Dois corpos carbonizados foram encontrados no interior do imóvel”, informou o Corpo de Bombeiros.>

Além dos mortos, havia ainda um terceiro indivíduo dentro da casa. No entanto, esse conseguiu se salvar, de acordo com o CBM. “Outra pessoa conseguiu pular e foi atendida pelos bombeiros. A causa do incêndio ainda é desconhecida”, completou através de nota.>