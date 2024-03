CHOQUE ELÉTRICO

Duas pessoas morrem eletrocutadas no sudoeste da Bahia

Em uma semana, dois homens morreram eletrocutados no sudoeste da Bahia. Os casos aconteceram nas cidades de Caetité e Boa Nova. Não há relação entre eles.

A primeira morte aconteceu na última terça-feira (27), em Caetité. A vítima foi identificada como Jacob Rodrigues Lima, de 61 anos, que morreu na Fazenda Bebedouro, zona rural do município.

O segundo caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (29), em Boa Nova. De acordo com a PC, Tadeu Geraldo Alves, de 56 anos, morreu após encostar em um bastão de ferro. Ele realizava um serviço de pintura na rua Carmine Cabidu, no bairro Dioclécio Coelho da Silva, quando sofreu a descarga elétrica.

O órgão informou que em ambos os casos, as guias periciais e de remoção foram expedidas.

De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade foram registrados 61 casos de morte por descarga elétrica em 2023, sendo o estado com mais registros no ano.