EXTREMO-SUL

Duas pessoas são mortas a tiros em Itabela

Uma terceira pessoa foi atingida pelos disparos e socorrida ao Hospital Regional de Eunápolis

Duas pessoas foram mortas a tiros na noite do último domingo (16) no município de Itabela, no extremo-sul baiano. Segundo a Polícia Civil (PC), as vítimas foram identificadas como Guilherme de Jesus Soares, de 17 anos e Mateus de Jesus Soares, de 25. >