VIOLÊNCIA

Motorista de ônibus é agredido por passageiro em Salvador

Caso aconteceu após o condutor informar ao passageiro que o veículo não fazia o trajeto desejado

Um rodoviário foi agredido enquanto dirigia um ônibus na região da Base Naval, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, o motorista foi atacado com socos por um passageiro após informá-lo que ele havia entrado na linha errada. >