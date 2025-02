BIZARRO

Adolescente morre após injetar líquido de borboleta na perna na Bahia

Polícia investiga o caso

Um adolescente de 14 anos morreu na última quinta-feira (13) após injetar em sua perna direita o líquido de uma borboleta marcerada, com o auxílio de uma seringa. O caso ocorreu em Planalto, no sudoeste baiano.>

O garoto, identificado como Davi Nunes Moreira, teria injetado o conteúdo uma semana antes de morrer e, ao longo da semana, começou a mancar, sentir dor e vomitar. O pai do jovem percebeu os sintomas e o socorreu para um hospital da região. Ao piorar, ele foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC). >

A 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista investiga o caso e busca esclarecer a causa da morte - ainda não há confirmação se o líquido da borboleta têm relação. O laudo pericial irá esclarecer os detalhes do caso e as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas. A vítima foi sepultada na última sexta-feira (14). >