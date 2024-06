SUL DA BAHIA

Dupla é presa com drogas e armas durante operação em Gandu

Um adolescente de 17 anos foi encontrado com uma ave silvestre na mesma operação

Dois homens foram presos em flagrante em Gandu, no sul da Bahia. Duas espingardas, um carregador com munições para fuzil 556, uma prensa hidráulica para recarga de munições, anotações do tráfico de drogas, pedras de crack, porções de cocaína, uma pistola calibre 380 e um pássaro silvestre foram apreendidos nesta quarta-feira (14), durante operação da Polícia Civil.