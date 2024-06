Trio é preso por tráfico e posse de arma de fogo em Juazeiro

Durante ações de investigativas para o combate do tráfico de drogas na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, na última quarta-feira (12), a polícia prendeu três homens em flagrante. As capturas ocorreram durante o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nos bairros Piranga II, Lomanto Júnior e João XXII, naquele município.