Três suspeitos de furtar aparelhos hospitalares avaliados em R$ 6 milhões são presos na Bahia

Três pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (13), sob suspeita de integrarem uma organização criminosa especializada em furtos a produtos hospitalares em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Conforme apurado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), somente no último crime, os presos causaram um prejuízo de R$ 6 milhões às vítimas.