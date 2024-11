COMÉRCIO

Dupla é presa furtando fios em frente a prédio da prefeitura em Salvador

Neste ano, os bairros com maior número de ocorrências foram Canela, Brotas e Campo Grande

Dois homens foram presos após furtar fios telefônicos no bairro do Comércio, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira (4). A ocorrência foi por volta das 3h da madrugada.

A Guarda Civil Municipal informou que foi acionada e, ao chegar no local, os guardas encontraram os agentes da empresa de monitoramento SAFE. O grupo já tinha detido a dupla, junto com os cabos e um arco de serra. Os acusados foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

De janeiro a setembro de 2024, a GCM registrou um total de 144 ocorrências relacionadas a furtos e queimas de fios de cobre, o que representa uma redução de aproximadamente 1,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior (146 ocorrências). A média mensal é de 16 registros. Os bairros com maior número de ocorrências foram Canela (42), Brotas (11), Campo Grande e Pernambués (7 cada).

É possível denunciar os casos através do WhatsApp pelo número 71 99623-4955. As denúncias podem ser feitas por mensagem escrita ou áudios de até 30 segundos, acompanhados de vídeos e fotos. Ligações podem ser realizadas através do telefone 156.