SALVADOR

Dupla é presa no Cabula com revólver e moto roubada

Uma dupla foi presa por policiais militares da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na manhã desta quinta-feira (25). Com os homens, uma motocicleta roubada e uma arma de fogo foram recuperados no bairro do Cabula, em Salvador.