SEGURANÇA

Dupla suspeita de tráfico de drogas é presa em Porto Seguro

Com eles, foram encontrados com os suspeitos 283 porções de cocaína

Dois homens foram presos nesta terça-feira (17), sob suspeita de tráfico de drogas. O caso foi registrado no Distrito de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, no sul do estado.