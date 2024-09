BAIXA DA ÉGUA

Construção ilegal do tráfico é destruída no Engenho Velho da Federação

Policiais militares derrubaram uma construção irregular levantada por criminosos para tentar dificultar a ação policial na localidade da Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. A ação aconteceu no final da manhã desta terça-feira (17) durante a Operação Força Total.

Além da derrubada da estrutura, as equipes limparam nomes de um grupo criminoso escrito em um muro como tentativa de ocupar território naquela localidade.

A ação contou com suporte de um drone para localizar a estrutura utilizada por indivíduos, que conseguiram fugir com a chegada das viaturas.

“Contamos com o apoio da população através do disque denúncia (181) e reforçamos que a Polícia Militar está sempre diligente, utilizando todos os recursos necessários, para oferecer mais segurança ao cidadão”, afirma o comandante do Policiamento Regional Atlântico (CPR-A), coronel Ricardo Passos.