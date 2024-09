SEGURANÇA

Homem é morto a tiros em mercadinho de Valéria

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), no início da noite, para a Rua das Palmeiras. A vítima, que ainda não teve a identidade reconhecida pela polícia, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.