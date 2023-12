Duplicação de via que facilita acesso ao estádio Barradão é iniciada

Via que dá acesso ao Barradão será duplicada. Crédito: Mateus Pereira / GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues assinou na manhã desta terça-feira (19) a ordem de serviço que marca o início das obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, no bairro de Canabrava, em Salvador. Com um investimento de R$ 11,8 milhões e extensão de 1,2 quilômetros, a obra contemplará o trecho entre a Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva (Via Barradão) e a Praça Júlio Rêgo, localizada no acesso ao Estádio Manoel Barradas (Barradão).



A intervenção será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). O objetivo é melhorar o fluxo de veículos na região, garantindo mais qualidade de vida aos moradores dos bairros de Canabrava, Trobogy, Pau da Lima e toda a região vizinha. A intervenção também facilitará o acesso dos torcedores em dias de jogos no estádio.

O contrato prevê a entrega da obra para julho de 2024, mas o governador Jerônimo Rodrigues destacou a intenção de antecipar a conclusão dos serviços para coincidir com a data de aniversário do Esporte Clube Vitória, no dia 13 de maio.

Serão duas faixas por sentido, além da construção de canteiro central, iluminação, drenagem, sinalização, paisagismo e urbanização. “Quando a gente pensa em mobilidade urbana em Salvador, a gente pensa no Governo do Estado. Nos últimos anos, realizamos uma série de intervenções que garantiram mais qualidade de vida e menos tempo no trânsito em nossa capital”, afirmou o presidente da Conder, José Trindade.

Via Barradão

A Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, mais conhecida como Via Barradão, foi implantada pelo Governo do Estado, por meio da Conder, em 2018, com investimento de R$ 40 milhões. São duas faixas em cada sentido, ciclofaixa e passeio em ambos os lados, além de iluminação pública, sinalização viária horizontal e vertical.