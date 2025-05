POLÍTICA

No Dia do Trabalhador, ACM Neto critica abandono da população: ‘Bahia lidera desemprego, Brasil afunda nos preços e o governo se esconde’

Vice-presidente nacional do União Brasil responsabilizou os governos de Lula e de Jerônimo Rodrigues pelo cenário

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, durante o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º), responsabilizou os governos de Lula e de Jerônimo Rodrigues pelo cenário de desemprego na Bahia e pelo aumento do custo de vida no país. >