É de graça: inscrições para Fórum ESG Salvador 2024 já estão abertas

Publicado em 10 de maio de 2024 às 14:23

Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Fórum ESG Salvador, que promoverá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”,em referência a questões ambientais, sociais e de governança corporativa. O evento será realizado nos dias 22 e 23 maio, no Porto Salvador.

Serão dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos.

No dia 22 de maio, o evento acontece apenas para convidados. Já no dia 23, a programação será para o público que se inscreveu pela internet.

“O Fórum ESG é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento do ESG no Brasil”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington, um dos curadores do evento.

Realizado pelo Alô Alô Bahia e CORREIO, o fórum promete repetir o sucesso das edições anteriores, quando reuniu empresários, poder público e outras lideranças em torno do tema, cada vez mais presente no dia a dia das companhias e da população. Durante os dois dias, proporcionará conteúdo qualificado com o objetivo de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.