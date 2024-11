DESCONGELANDO O NATAL

É Fã de Natal? Confira as atrações que os shoppings prepararam

'Tour' natalino: Veja qual o tema da decoração dos principais shoppings e também onde encontrar Papai Noel

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 18 de novembro de 2024 às 08:21

Gael faz questão de visitar todos os shoppings só para ver a decoração de Natal Crédito: Acervo Pessoal

Rodar a cidade inteirinha à procura do caminhão de Natal da Coca-Cola. Parar o carro heroicamente no supermercado e pagar uma corrida que não esperava só para acenar e ver de perto o bom velhinho. Poderia ser uma cena de um filme natalino com a participação especial do Papai Noel? Sim. Mas, na verdade, esse é só um dos episódios da maratona que a analista de marketing Luiza Ribeiro vive nesta época do ano porque o filho, Gael Holanda, é superfã do Natal:

“Gael tem 9 anos e desde pequenininho sempre ficou encantado com as decorações de Natal. Todo ano ele fica empolgado com a ideia de visitar o shopping, ver as luzes da cidade, os personagens que fazem parte de todo esse encantamento. Então, eu costumo me planejar para levar ele na inauguração, nas paradas e tudo mais”, conta.

Ele fica realmente deslumbrado com cada detalhe e nos meses de novembro e dezembro o ‘tour’ é obrigatório, ainda que Gael tenha deixado de acreditar no Papai Noel.

“Esse ano, ele não acredita mais em Papai Noel, mas o encantamento dele ainda não acabou. Já me cobra para ir conversar, entregar a cartinha, mesmo sabendo que ali é um personagem e quem compra o presente sou eu e o pai. Porém, eu sinto que o encanto do Natal permanece nele. Ele ama, adora. Fica doido com isso”.

A mãe de Gael torce muito para que essa magia nunca se perca. “O Natal é um momento simbólico de união, da gente refletir, comemorar em família. Acho que ele não vai perder essa essência até porque eu também amo o Natal, sempre gostei e eu tento passar isso para ele e o irmão”, afirma Luiza. Se assim como Gael você também é fã de Natal, não deixe de dar uma olhada na lista que a gente preparou com as atrações dos principais shoppings. Confira:

Shopping Barra

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado - 9h às 22h | Domingo - 12h às 20h.

A Estação Encantada e o brilho do Natal já tomaram conta do Shopping Barra Crédito: Roberto Abreu/ Divulgação Shopping Barra

Espaços instagramáveis, bolas gigantes brilhantes, estação encantada, estrelas douradas luminosas. O Shopping Barra apostou no brilho e na magia natalina na decoração deste ano. Os espetáculos acontecem sempre às 18h aos finais de semana e o coral se apresenta de segunda à quinta-feira, às 17h. A cenografia conta também com brinquedos inclusivos.

*

Shopping Bela Vista

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado - 9h às 22h | Domingo - 12h às 21h (alimentação) e 13h às 21h (lojas).

Shopping Bela Vista apostou em uma decoração imersiva com o ‘Balloon Experience’ Crédito: Divulgação

Dentro de uma gigante caixa de presente, a atração internacional ‘Balloon Experience’ traz uma experiência imersiva para a decoração do Shopping Bela Vista. A permanência de 20 minutos na piscina com mais de 130 mil bolinhas e 5 mil balões tem ingressos a partir de R$ 20. A Sala Prata de efeitos espelhados e a Bola de Natal giratória são mais algumas atrações.

*

Shopping Center Lapa

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sexta - 09h às 20h | Sábado - 9h às 19h30 | Domingo - 11h às 19h.

Center Lapa escolheu uma decoração com doces e brinquedos Crédito: Divulgação

O ‘Natal dos Doces’ quer agradar, principalmente, as crianças. Além de um cenário cheio de guloseimas e brinquedos, o shopping vai ter também apresentações de corais natalinos todas as quintas e sextas-feiras às 16h.

*

Shopping da Bahia

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado - 9h às 22h | Domingo - 12h às 21h.

O 'Festival Natal Prateado' do Shopping da Bahia manteve a tradição das paradas natalinas Crédito: Pedro Accioly/ Divulgação Shopping da Bahia

O ‘Festival Natal Prateado’ já começou no Shopping da Bahia (SDB). A programação mantem a tradição das paradas natalinas e conta ainda com parquinho de diversões infantil com trenzinho e roda gigante. Pelo sétimo ano consecutivo, a Noelândia é mais uma atração da temporada.

*

Shopping Itaigara

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado das 9h às 20h.

O tema da decoração do Shopping Itaigara é ‘Tempo de Magia e Diversão’ Crédito: Divulgação

‘Tempo de Magia e Diversão’ é o tema que o Shopping Itaigara escolheu para celebrar o Natal. Roda-gigante, balanço de rena, piscina de bolinhas e um tobogã na árvore se juntam ao bom velhinho, que está disponível para ouvir os pedidos da criançada, sempre das 11h30 às 18h.

*

Shopping Paralela

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado - 9h às 22h | Domingo -12h às 21h (alimentação) e 13h às 21h (lojas)

‘Natal Mar de Sonhos’ do Shopping Paralela é inspirado em Moana Crédito: Divulgação

A inspiração da decoração de Natal veio junto com uma das personagens queridinhas da Disney. O ‘Natal Mar de Sonhos’ é inspirado em Moana, animação que retorna aos cinemas no dia 28 de novembro. O cenário traz o universo tropical para as festas de final de ano e leva os visitantes a explorarem o túnel sob a árvore até a caverna Matang. Lá é possível assistir a projeção holográfica e a exibição do trailer do filme Moana 2. Também tem brincadeiras e oficinas temáticas como a de estrelas do mar em gesso.

*

Shopping Paseo

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado - 09 às 20h | Domingo (opcional) - 13h às 20h | Restaurantes - Segunda a domingo a partir das 12h.

Amanhã tem o Bailinho do Noel amanhã no Paseo, a partir das 15h Crédito: Wilton Cruz/ Divulgação Shopping Paseo

O local se transformou em um jardim encantado só para receber o Natal. No dia 15 de novembro (sexta-feira) às 15h, tem o Bailinho do Noel com bandinha e fanfarra circulando pelo shopping.

*

Shopping Piedade

Dias e horários de funcionamento: Segunda à sexta - 9h às 20h | Sábado - 9h às 20h | Domingo - Academia Smart Fit das 08h às 14h. Demais lojas fechadas.

O Shopping Piedade montou uma ‘Estação do Coração’ Crédito: Igor Yusiasu/ Divulgação Shopping Piedade

A ‘Estação do Coração’ conta com uma árvore de 12 metros, 300 mil micro lâmpadas de led, trenzinho com trilho de 12 metros e tudo mais que uma decoração natalina pode ter. O passeio custa R$ 10 e parte da bilheteria é destinada a doações para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE Salvador).

*

Salvador Norte Shopping

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado - 9h às 22h | Domingo - 12 às 21h.

Salvador Norte Shopping se inspirou no universo circense Crédito: Divulgação

A Magia do Circo trouxe ludicidade e diversão ao ambiente do shopping neste Natal. O Circo do Noel montou sua tenda na praça central com atividades interativas e apresentações de corais natalinos. No dia 24 de novembro o Picadeiro montado no L3 vai receber o musical Musiclaus. Outro destaque é um show é para os fãs de Michel Jackson. Dia 30 de novembro, o cantor Rodrigo Teaser, intérprete do Rei do Pop, vai se apresentar às 19h.

*

Salvador Shopping

Dias e horários de funcionamento: Segunda a sábado 9h às 22h | Domingo 12h às 21h.

Sorvetes e Sonhos estão por toda parte na decoração de Natal do Salvador Shopping Crédito: Roberto Abreu/ Divulgação Salvador Shopping

Sorvetes e Sonhos é o tema da decoração de Natal escolhida pelo Salvador Shopping. O principal cenário natalino se destaca com a árvore de 15 metros e o túnel com cheirinho de sorvete de baunilha e uma casquinha de sorvete gigante em LED. Todo cenário da decoração, inclusive, possui audiodescrição. Outra aposta inédita é o espaço Ice Cream Park. Instalado no estacionamento externo, no piso L1, são 2 mil m² com cenografia e operações gastronômicas. A partir do dia 19 de novembro, o Ice Bumper Car e o Vale do Sundae são mais atrações. Outra novidade é a Rota de Selfies e Sabores com cenários instagramáveis.

Parque Shopping Bahia

Dias e horários de funcionamento: Segunda a Sábado - 10h às 22h | Domingo e Feriado - Âncoras e Alimentação - 12h às 21h, demais lojas 13h às 21h.

‘Jovens Titãs em Ação’ é o tema do Parque Shopping Bahia para o Natal deste ano. A inauguração da decoração aconteceu no último sábado (16). O shopping vai contar também com uma árvore temática de 16 metros com escorregador, parede de escalada, além de tirolesa e um balanço acessível para crianças com deficiência.

No interior

Boulevard Shopping Feira de Santana

Horários de funcionamento: Segunda a sábado - 09h às 22h | Domingo - 14h às 20h.

O tema escolhido para 2024 é ‘Natal Amor que Aproxima’ que comemora também os 25 anos da chegada do Boulevard em Feira de Santana. A decoração é marcada pela árvore giratória, caixa de luzes e o Trem do Noel. O ingresso individual para o passeio no brinquedo custa um R$ 10 e tem duração de cinco minutos.

*

Boulevard Vitória da Conquista

Horários de funcionamento: Segunda a sábado - 10h às 22h | Domingo - 12h às 22h (Alimentação) e 14h à 20h (lojas e quiosques).