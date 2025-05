MIMO PRA MAMÃE

Edição do CORREIO desta sexta (9) terá brinde especial para o Dia das Mães

Edição do dia vai acompanhada de uma nécessaire

O jornal CORREIO preparou um mimo para as mamães nesta sexta-feira (9). Junto com a edição do dia, os leitores vão poder adquirir uma nécessaire personalizada. >

Os brindes estarão disponíveis em três combinações de cores (rosa com detalhes em laranja, verde com detalhes em roxo e laranha com detalhes em rosa) e com duas opções de mensagens: cuidar e amar. >