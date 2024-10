DENÚNCIA

'Eles estão tirando o nosso meio de trabalho', denuncia liderança de quilombo no Parque Nacional da Chapada Diamantina

A comunidade do Quilombo do Remanso, localizada na Área de Proteção Ambiental Marimbus-Iraquara, no Parque Nacional da Chapada Diamantina na Bahia, denunciou exclusivamente ao jornal CORREIO que moradores do Parque estão cercando a região e cobrando altos valores para passagem de turistas e quilombolas.