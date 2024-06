FALTA DE RECURSOS

Em crise, Martagão Gesteira anuncia fechamento de UTI

Instituição segue com duas salas de terapia intensiva

O Martagão Gesteira, em Salvador, anunciou nesta terça-feira (18) o fechamento de uma das três salas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido à falta de recursos para cobrir os serviços hospitalares. Com isso, o hospital infantil perde 10 leitos, mas mantém ainda duas UTIs, que mantêm 20 leitos em pleno funcionamento. Também será reduzido o quantitativo de cirurgias cardíacas a serem realizadas.

A instituição filantrópica explicou que enfrenta, há anos, o desafio de angariar recursos para suprir um déficit mensal, uma vez que o recurso que é repassado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre os custos totais da operação do hospital. Em 2024, a estimativa era de um déficit de cerca de R$ 15 milhões.

Cada serviço ofertado no hospital é feito por meio de contratos com o poder público. Apesar de reajustes pontuais, há contratos que não são atualizados há mais de 10 anos. "Toda essa situação vem sendo resolvida graças a receitas extraordinárias, especialmente com o apoio da bancada parlamentar baiana e doações de inúmeros apoiadores. Entretanto, a solução definitiva requer a revisão e atualização dos valores pactuados", diz a instituição, em nota.