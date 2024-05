EDUCAÇÃO

Em greve, professores da Ufba convocam ato em defesa da universidade pública

Os docentes da Ufba decidiram rejeitar a proposta apresentada pelo governo federal em assembleia da APUB na última sexta-feira (24)

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 16:13

Professores da Ufba estão em greve há um mês Crédito: Reprodução/Apub

Os professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) convocaram, para esta quarta-feira (29), um ato em defesa da educação pública em frente à Reitoria. Nesta segunda-feira (27), o governo assinou uma proposta do Proifes, entidade que representa apenas oito sindicatos, à revelia do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN), com 121 seções sindicais.

Os docentes da Ufba, em greve há um mês, decidiram rejeitar a proposta apresentada pelo governo federal em assembleia da APUB na última sexta-feira (24). Foram 369 votos contrários e 199 votos favoráveis, sem abstenções, totalizando 568 docentes. A mesma assembleia decidiu pela continuidade da greve com 347 votos. “Quando não há negociação, é motivo para fazer a greve”, disse Lawrence Estivalet, da Faculdade de Direito.

Neste ano, o orçamento da universidade teve corte de R$ 500mil em relação ao ano passado. “Precisamos colocar o tema do orçamento na mesa”, defendeu Henrique Saldanha, do Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde. No ano passado, o governo Lula aumentou o orçamento para pouco mais de R$6,5 bilhões, mas em 2024 foi de R$ 6 bilhões. Isso ocorreu mesmo depois da recomposição anunciada pelo Ministério da Educação há duas semanas.

Hoje, são 59 instituições federais de ensino em greve docente declarada por todo o Brasil, segundo o último informe do ANDES Sindicato Nacional. Diante do cenário de cortes orçamentários, desvalorização da educação pública e perdas salariais, os professores iniciaram um processo grevista nacional buscando promover um debate público sobre a importância do ensino superior gratuito e de qualidade para o desenvolvimento do país.