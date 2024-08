TEMPO

Em menos de 15 dias, segundo alerta aponta 145 cidades baianas sob risco de vendaval

No último alerta, válido até o dia 22 de julho, 101 cidades baianas do Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Norte Baiano e Extremo Oeste Baiano estavam listadas. Na nova previsão, o Nordeste Baiano também está incluído.

Na época, um homem morreu após ser atingido por cabos da rede elétrica durante um vendaval em Curaçá, na região do Vale do São Francisco. Em nota, a Neoenergia Coelba afirmou que o acidente não teve relação com a rede elétrica, o que ocorreu é que, com a ventania, objetos foram jogados na rede, que foi desligada.