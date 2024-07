RAJADAS DE VENTO

Bahia tem 101 cidades com alerta de vendaval; saiba onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval, com perigo potencial, para 101 cidades baianas. A previsão é que os ventos fortes só cessem na tarde de segunda-feira (22) e atinja municípios das seguintes zonas no estado: Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Centro Norte Baiano e Extremo Oeste Baiano.

Algumas das cidades atingidas são: Abaíra, Abaré, América Dourada, Andaraí, Angical, Baianópolis, Barra, Barra do Mendes, Barreiras, Barro Alto, Jaborandi, Jacobina, João Dourado, Juazeiro, Morro do Chapéu, Santa Rita de Cássia, Tanque Novo, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Formosa do Rio Preto, Lençóis, Luís Eduardo Magalhães, Morro do Chapéu e Piatã.