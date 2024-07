SORTUDOS

Bolão na Bahia fatura R$ 182 mil na Mega-Sena; veja resultado

Apostas únicas ganharam R$ 60 mil no estado

Um bolão no sul da Bahia acertou a quina da Mega-Sena, sorteada no sábado (20), e faturou R$ 182 mil. Ao todo, 10 pessoas de Porto Seguro participaram da aposta e vão receber R$182.893,10. Se dividido igualmente, cada um receberá R$ 18,2 milhões. Outras apostas únicas no estado também acertaram cinco dos seis números sorteados.