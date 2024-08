ALTA

Em menos de um ano população baiana cresce em mais de 700 mil pessoas, indica IBGE

Censo apontou o estado como o quarto mais populoso do Brasil

Da Redação

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 15:58

A população baiana cresceu em mais de 700 mil pessoas em menos de um ano, indica o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024. Os dados levam em conta as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros.

A população da Bahia atingiu 14.850.513 pessoas, configurando um crescimento de 5% em relação ao número de 2023. Com isso, o estado se mantém como o quarto mais populoso do país, ficando atrás do Rio de Janeiro, com 17.219.679, de Minas Gerais, com 21.322.691, e São Paulo, que aparece em primeiro lugar, com 45.973.194 pessoas.

No mesmo censo, os estados que marcaram índices populacionais mais baixos foram Acre (880.631), Amapá (802.837) e Roraima (716.793). O Brasil contabiliza, no ano de 2024, uma população de 212.583.750 habitantes.

As estimativas, referenciadas em 1º de julho de 2024, são utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios (FPE e FPM). Seu levantamento final é resultado de um cálculo que se baseia nas populações do Brasil e das Unidades da Federação obtidas nas Projeções da População mais recentes, e no crescimento populacional de cada município, a partir dos dois últimos Censos Demográficos, em 2010 e 2022.