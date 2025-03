CRIME

Em nota, Partido Verde exige ações rápidas para libertação de presidente do partido

Ivanilson Gomes foi sequestrado em Salvador

Carol Neves

Publicado em 15 de março de 2025 às 15:21

Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia Crédito: Divulgação

O Partido Verde emitiu uma nota oficial manifestando sua posição sobre o sequestro de Ivanilson Gomes, presidente da sigla na Bahia. No comunicado, o partido expressou "profunda preocupação e indignação" com o ocorrido, destacando solidariedade a Gomes, sua família e amigos durante esse momento desafiador. >

A legenda fez um apelo às autoridades, pedindo que atuem com urgência e empenho para assegurar o resgate seguro do presidente estadual, garantindo sua integridade física. Além disso, o PV reforçou seu "repúdio à escalada da violência no Brasil", que, segundo a nota, coloca em risco a segurança da população diariamente. >

O partido ressaltou que o combate à criminalidade precisa ser tratado como prioridade, exigindo que as instituições responsáveis ajam com rigor para evitar a impunidade em casos como esse. A nota foi assinada por José Luiz Penna, presidente nacional do Partido Verde.>

Relembre o crime>

O presidente do Partido Verde (PV) da Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado após homens armados invadirem a sede do partido no bairro Rio Vermelho, em Salvador, nesta sexta (14). Câmeras de segurança flagraram a chegada de um carro branco ao local, de onde saíram dois homens que entraram no prédio. Um terceiro suspeito teria ficado no veículo aguardando os comparsas.>

Os criminosos roubaram pertences de funcionários e decidiram levar Ivanilson Gomes. Há suspeitas de que um integrante do partido possa ter facilitado a entrada dos suspeitos. O sequestro foi confirmado pelo PV, e a polícia investiga o envolvimento de ao menos três pessoas na ação.>

Ivanilson Gomes, formado em Ciência Política, também presidia a Fundação Verde Herbert Daniel e já foi titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador. O caso gerou comoção e mobilizou autoridades.>