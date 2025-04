REQUALIFICAÇÃO

Em obras, Ladeira da Misericórdia vai ser reaberta como espaço cultural

Projeto do complexo foi concebido pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi

A ação é uma estratégia de fortalecimento do Centro Histórico de Salvador, em consonância com o que foi proposto por Lina. Agora, as obras envolvem equipes da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), Fundação Mário Leal Ferreira (Fmlf) e Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop), além da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e da Diretoria de Iluminação Pública (Disip). Ao longo dos últimos meses, as etapas foram centradas na pesquisa e estudo sobre o projeto original de Lina Bo Bardi para o Complexo. >

Para Ana Paula Matos, a reativação do complexo é um compromisso com o segmento cultural e com o Centro Histórico da cidade. "O resgate e a requalificação deste espaço tão importante para a cultura da nossa cidade serão importantes legados da nossa gestão. Enquanto vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo me sinto honrada por fazer parte desse movimento. Estamos trabalhando de forma intersetorial, com diversas secretarias e órgãos municipais, para devolver ao Espaço Coaty a vida que ele merece, respeitando a história e em consonância com as ideias do projeto original de Lina Bo Bardi, na década de 80", declarou.>