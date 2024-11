CACAU CAIU

Em seis horas, Salvador teve mais chuva que o esperado para todo mês de novembro

Salvador registra 120,6mm de chuvas em seis horas nesta segunda (11)

As fortes chuvas dessa manhã foram em decorrência da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), segundo dados do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Hoje, o céu segue nublado e com chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia. Amanhã, o céu estará parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia.