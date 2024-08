LIMPEZA

Em seis meses, mais de 150 toneladas de cabos irregulares são retiradas de postes na Bahia

Em média, cerca de 26 toneladas de cabos das empresas de telecomunicações foram removidas por mês

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 17:15

Poste de energia elétrica com cabos desconectados Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Nos últimos seis meses, 158 toneladas de cabos de telefonia e internet irregulares foram retiradas dos postes da rede elétrica na Bahia. Em média, cerca de 26 toneladas de cabos das empresas de telecomunicações foram removidas por mês. No total, mais de 30 mil estruturas foram fiscalizadas e 12 mil notificações foram emitidas às empresas de telefonia e internet com irregularidades identificadas. Os dados são da Neoenergia Coelba.

No mesmo período, foram retiradas mais de cinco mil "caixas de internet" — equipamentos que não respeitam os padrões técnicos, como switches e cabos UTP/STP, e são energizados a partir de ligações clandestinas. Esses dispositivos são um dos principais fatores das ocorrências de incêndios em fiações.

Operadoras irregulares

O número de operadoras atuando de maneira irregular na Bahia cresce à medida que a demanda pelo serviço aumenta. Das mais de 1.500 empresas autorizadas pela Anatel com sede no estado, pouco mais de 120 mantêm contrato com a distribuidora.

Para evitar a ocupação clandestina das empresas sem contrato para o uso compartilhado dos postes, a Neoenergia Coelba tem ampliado seu corpo técnico a fim de garantir mais equipes em campo para a fiscalização. Apenas neste ano, a companhia dobrou o número de técnicos atuando na capital baiana e municípios próximos.

Outra região com um aumento expressivo na ampliação das equipes foi o Oeste, com um crescimento de 700%, o que permitiu que as cidades de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães tivessem equipes exclusivas atuando diariamente para o ordenamento de cabos.

Parcerias

A distribuidora Neoenergia Coelba conta com o apoio das prefeituras em ações de fiscalização no estado. Cerca de 15% das ações de campo realizadas no primeiro semestre deste ano contaram com o apoio dos municípios, especialmente em Salvador e Região Metropolitana. Na capital baiana, a parceria resultou em um cronograma de ordenamento em vias de grande circulação do município, a ser realizado com equipes da Concessionária e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).