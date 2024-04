TEMPORAL

Em três horas, choveu 1/3 do esperado para o mês de abril em Salvador

Em cerca de três horas, choveu, na cidade de Salvador, aproximadamente 1/3 do esperado para o mês de abril. A informação é do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

"O sistema atmosférico trouxe muita chuva para Salvador se compararmos com a média histórica de abril que é de 284,9 mm. Tivemos 107 mm no intervalo de 2 a 3 horas, cerca de um terço do que é esperado para todo o mês", afirmou o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

As chuvas ocorreram devido à formação de um Complexo Convectivo de Mesoescala (CCM) na atmosfera e que tiveram origem na região do Recôncavo. O sistema pode durar várias horas e são caracterizados por intensas atividades convectivas, como chuvas intensas, trovoadas, rajadas de vento e, às vezes, granizo.

Para quarta-feira (3), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site da Codesal.