CALORÃO

Em último final de semana do verão, Salvador terá máxima de 35ºC, a mais quente do Nordeste

Segundo o Climatempo, não há previsão de chuva neste sábado (15)

A capital baiana vai ferver neste sábado (15), Dia do Consumidor. Se vai ter compras, não dá para cravar, mas que vai fazer um calorão daqueles, isso é certeza. É o que está na previsão do tempo para amanhã. Segundo o Climatempo, Salvador terá sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima chegará a 35ºC - maior temperatura em toda a região Nordeste.>

No domingo (16), o sol também aparece forte, mas a previsão do Climatempo é de chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A noite terá pouca nebulosidade.>

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os litorais do Ceará e do Rio Grande do Norte terão muita nebulosidade e estão sob aviso laranja (perigo) para chuvas intensas desde esta sexta (14). Com vigência até amanhã (15), são esperadas precipitações entre 50 mm e 100 mm e ventos de até 100 km/h. Por isso, as temperaturas máximas estão mais amenas nesses locais.>