VIOLÊNCIA

Em um ano, Boa Vista de São Caetano teve sete homicídios com repercussão

Caso mais recente aconteceu na segunda-feira (15), na mesma rua onde ocorreu outra morte no mês passado

Publicado em 16 de abril de 2024 às 16:00

Moradores temem pela segurança Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O assassinato de Anderson Santana de Paula, 42 anos, em Boa Vista de São Caetano, em Salvador, foi o sétimo homicídio noticiado no bairro em um ano. Ele foi morto na noite desta segunda-feira (15) na Rua 22 de Março, a mesma em que outro homem foi assassinado a tiros dentro de um carro no mês passado. No crime desta semana a maioria dos disparos foram na cabeça. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.

A escalada da violência no bairro de Boa Vista de São Caetano tem preocupado os moradores, sobretudo porque as vítimas não necessariamente têm envolvimento com o crime. No ano passado, por exemplo, um homem foi morto porque reclamou de uma pichação com as letras da facção feita no muro da casa dele e outro morador foi assassinado durante uma discussão. Além disso, a truculência dos criminosos, que torturam inimigos e invadem casas, tem deixado a população amedrontada.

O assassinato do fotógrafo Gilmar Santana, ocorrido em 1º de maio de 2023, teve repercussão quase imediata. Ele estava em casa com a esposa quando o imóvel foi invadido por traficantes. Era madrugada de uma segunda-feira. Os bandidos atiraram diversas vezes e Gilmar morreu no local, antes mesmo de receber os primeiros socorros. Ele trabalhava como fotógrafo de eventos, como casamento e aniversário.

Segundo testemunhas, o motivo do crime foi uma reclamação do trabalhador que ficou incomodado ao perceber que traficantes picharam o muro da casa dele com as letras da facção. Cerca de 15 dias depois, um homem suspeito de ter participado do crime morreu em confronto com a polícia. O nome dele não foi divulgado.

Na época, a Polícia Militar informou que equipes das Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPM) de Pirajá e Valéria chegaram até o criminoso após ações de inteligência. Ele foi localizado na Rua da Calabresa, em Boa Vista de São Caetano. Na tentativa de prisão, houve confronto. O traficante acabou ferido e não resistiu. Com ele os PMs encontraram uma pistola calibre 40, carregador, munições, 95 pinos de cocaína, 11 pedras de crack e um celular.

O mesmo homem foi apontado pela polícia como suspeito do assassinato do blogueiro Antônio de Amorim Assis Filho, 37 anos, conhecido como Anthony Amorim, ocorrido no mesmo bairro 18 dias antes da morte de Gilmar. O influenciador estava em casa com a namorada e a filha, uma criança de 6 anos, quando teve o imóvel invadido por homens armados. Era por volta das 22h de uma quinta-feira.

Anthony e Gilmar também foram assassinados no bairro Crédito: Reprodução

Os bandidos pularam o muro e entraram pelos fundos. O influenciador, que tinha 60 mil seguidores nas redes sociais, foi baleado diversas vezes e morreu na hora. O irmão de Anthony morava na casa ao lado e tentou intervir quando ouviu os disparos, mas também foi baleado. Ele ficou internado alguns dias e precisou passar por cirurgia.

Familiares do blogueiro contaram que ele e a namorada estavam juntos há cerca de dois meses, depois que o influenciador voltou da Europa, e que tinham um relacionamento marcado por brigas. No dia do crime eles estavam tendo uma discussão quando os bandidos pularam o muro e cometeram o crime.

Um idoso de 60 anos foi assassinado, em outubro, na Rua Jozino Azevedo. Em janeiro deste ano, um homem foi amarrado, torturado e executado por traficantes na Rua da Saboaria, outra região residencial do bairro. Ainda em janeiro, outro homem de 22 anos foi morto com diversos tiros na mesma Rua da Saboaria. Segundo testemunhas, ele estava a caminho do trabalho quando foi abordado pelos criminosos. O crime ocorreu próximo de uma escola.

Em março, um homem foi morto a tiros dentro de um carro na mesma Rua 22 de Março, em Boa Vista de São Caetano. A Polícia Militar informou, na época, que policiais receberam a informação de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo e estava no interior de um veículo. Quando a equipe chegou a vítima já estava morta. A polícia investiga o caso.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi procurada para informar se existe alguma ação de inteligência ou reforço no policiamento da região para o enfretamento a violência e informou que determinou que as Polícias Militar e Civil ampliem as ações preventivas e de inteligência na região.

Casos no bairro

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, em 2023, o bairro de Boa Vista de São Caetano registrou 13 tiroteios. Foram 13 mortes e três feridos. Dos 13 tiroteios, três deles ocorreram durante ações/operações policiais, que resultaram em três pessoas mortas.

O levantamento ainda que, dos mortos, oito eram pessoas negras e três brancas. As outras cinco pessoas baleadas - duas mortas e três feridas - não tiveram recorte racial informado.

De todas as vítimas, fatais ou não, as 16 eram homens, sendo 15 adultos - 12 mortos e três feridos - e um idoso morto.