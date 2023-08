Embarcação é apreendida por pesca ilegal na praia de Ondina

Uma embarcação foi apreendida na manhã desta quinta-feira (17) pela Marinha do Brasil nas proximidades da Praia de Ondina, em Salvador. De acordo com a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), o equipamento foi apreendido por realizar pesca ilegal, em uma operação interagências com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA-PMBA). O barco utilizava compressores de ar para realização de pesca, equipamentos não permitidos, o que configurou crime ambiental tipificado na Lei de Crimes Ambientais. A embarcação de recreio foi apreendida ainda por estar navegando fora da área classificada para sua navegação e também por não haver nenhum tripulante habilitado a bordo.

“Nosso objetivo é intensificar as Ações de Fiscalização do Trafégo Aquaviário em todo o litoral baiano com foco na segurança da navegação, na salvaguarda da vida humana no mar, na prevenção da poluição hidrica causada por embarcações, bem como atuar em cooperação com outros órgãos de segurança pública no combate à prática de delitos ambientais.”