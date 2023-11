Embarcação naufraga em Camamu; homem está desaparecido

Uma embarcação naufragou no fim da tarde da última sexta-feira (17), em uma região conhecida como Maranguá, nas proximidades de Camamu (BA). De acordo com informações da Marinha do Brasil, por meio da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus, trata-se de um barco do tipo "catraia”.



No momento do ocorrido, havia três tripulantes a bordo da embarcação, que transportava materiais de construção. Do trio, dois conseguiram nadar até a margem, enquanto um homem seguia desaparecido até a manhã deste sábado.