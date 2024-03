BRT

Embasa conclui obra no Rio Vermelho e abastecimento será normalizado em até 48h

A Embasa concluiu na noite de quarta-feira (20) o remanejamento da tubulação de água de grande porte solicitado para obra do BRT. Com isso, o fornecimento de água já começou a ser retomado na Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas.