Embasa suspende abastecimento de água em dois bairros de Salvador

Para a continuidade da obra do BRT, a Prefeitura Municipal de Salvador solicitou à Embasa o remanejamento de outra tubulação de água de grande porte. Com isso, o fornecimento precisará ser interrompido em alguns bairros de Salvador na próxima quarta-feira (20) a partir das 6 horas da manhã.

O trabalho, que é de alta complexidade, tem previsão de conclusão na madrugada de quinta-feira (21). As áreas afetadas são: Chapada do Rio Vermelho e Vale Das Pedrinhas.

Segundo a Embasa, assim que o serviço solicitado pela Prefeitura for concluído, será possível reiniciar o fornecimento de água para as áreas afetadas. Como o retorno da água é sempre gradativo, pois é preciso encher novamente as tubulações e grandes reservatórios de distribuição, alguns locais altos ou mais distantes na rede distribuidora podem ter o abastecimento normalizado em 48 horas após a conclusão do serviço.