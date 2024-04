NOVA LEVA

Embasa convoca aprovados no concurso público nesta quarta (17)

A Embasa divulgou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (17) mais uma lista com a convocação de mais 35 candidatos para diversas localidades da empresa aprovados do concurso público de 2022. Desde abril de 2023, já foram convocadas 962 pessoas.