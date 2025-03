ECONOMIA

Empresa de energia chega à Bahia com promessa de economia anual de R$ 500 mil na conta de luz

Startup LUZ oferece planos com até 20% de desconto

A startup LUZ, uma empresa que tem o objetivo de simplificar o acesso à energia renovável, chega à Bahia com o propósito de gerar uma economia anual superior a R$ 500 mil na conta de luz de residências, pequenos comércios, grandes empresas e indústrias no mercado livre de energia. A operação no estado, que começa a partir desta quinta-feira (27), prevê o fornecimento de luz solar sem a necessidade de instalação de placas e com a possibilidade de controle de consumo através de uma plataforma digital. >

A Bahia é o primeiro estado do Nordeste a receber as operações da LUZ. A chegada ao estado faz parte da estratégia de expansão da empresa, que levou em conta a relevância do mercado baiano, a densidade populacional e o consumo energético do estado. Outro fator foi o valor cobrado nas contas de luz que, conforme afirma o CEO da LUZ, é 10% mais cara do que as de Pernambuco e 30% mais cara do que as de São Paulo. >